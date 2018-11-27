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В Нью-Йорке предъявили обвинения Алеку Болдуину
27.11.2018 20:15
Фото: funics.org
В Нью-Йорке предъявлены обвинения киноактеру Алеку Болдуину, передает ТАСС.
Судебные слушания по делу о драке, которую артист устроил на парковке, продолжались не более минуты.
Актеру Алеку Болдуину, в прошлом пародировавшему главу США в телепередаче "Субботним вечером в прямом эфире", официально предъявили обвинения по делу о драке на парковке. Звезде инкриминируют мелкое правонарушение, а также попытку нападения. Как передает NBC, заседание, проходившее накануне в суде Нью-Йорка на Манхэттене, продолжалось не более минуты, в течение которых были зачитаны обвинения. В результате артисту было разрешено оставаться на свободе.
Как заявляет другая сторона, в прошлом Болдуин уже признал, что "толкнул человека", который "украл" у него место на парковке. Однако адвокат Алан Абрамсон, представляющий в суде интересы звезды, решительно отрицает все обвинения.
ЧП случилось в начале ноября, когда Болдуину не удалось припарковаться на одной из довольно узких улочек Манхэттена. Потеряв самоконтроль, артист применил силу по отношению к 49-летнему мужчине, которого после инцидента с травмами доставили в клинику Ленокс-Хилл.
Напомним, партнерами Алека Болдуина, появившегося в образе президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. ранее становились Скарлетт Йоханссон, Бен Беннет и Мелисса Маккарти, а также другие звезды, изображавшие Иванку Трамп, главу РФ Владимира Путина и других известных деятелей.
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