|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Японии расследуют массовое убийство
14:58
Фото: ykt.ru
Правоохранительные органы японской префектуры Миядзаки на западе страны приступили к расследованию массового убийства, передает информационное агентство Kyodo.
Жертвами преступления стали шесть человек.
По данным представителей полицейского управления префектуры Миядзаки, тела шести человек с явными признаками насильственной смерти были найдены в жилом здании. Среди жертв массового убийства есть ребенок. В полицию ранее обратился родственник семьи. По словам мужчины, он в течение нескольких дней не мог с ними связаться и начал беспокоиться.
Напомним, около года назад в Японии был задержан 27-летний Такахиро Шираиши. В квартире мужчины, проживавшего в городе Зама, полицейские обнаружили фрагменты девяти расчлененных тел. Правоохранители пришли к нему с обыском, расследуя дело об исчезновении 23-летней девушки. Как оказалась, они переписывались в интернете. После того, как девушка призналась, что якобы хочет покончить с собой, Шираиши с ней расправился. Аналогичным образом он выбирал и других жертв, писали тогда японские СМИ.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|