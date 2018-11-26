Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Японии расследуют массовое убийство

14:58

Фото: ykt.ru



Правоохранительные органы японской префектуры Миядзаки на западе страны приступили к расследованию массового убийства, передает информационное агентство Kyodo.



Жертвами преступления стали шесть человек.



По данным представителей полицейского управления префектуры Миядзаки, тела шести человек с явными признаками насильственной смерти были найдены в жилом здании. Среди жертв массового убийства есть ребенок. В полицию ранее обратился родственник семьи. По словам мужчины, он в течение нескольких дней не мог с ними связаться и начал беспокоиться.



Напомним, около года назад в Японии был задержан 27-летний Такахиро Шираиши. В квартире мужчины, проживавшего в городе Зама, полицейские обнаружили фрагменты девяти расчлененных тел. Правоохранители пришли к нему с обыском, расследуя дело об исчезновении 23-летней девушки. Как оказалась, они переписывались в интернете. После того, как девушка призналась, что якобы хочет покончить с собой, Шираиши с ней расправился. Аналогичным образом он выбирал и других жертв, писали тогда японские СМИ.



Автор: Злата Богатова

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