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В Японии расследуют массовое убийство


14:58
В Японии расследуют массовое убийствоФото: ykt.ru

Правоохранительные органы японской префектуры Миядзаки на западе страны приступили к расследованию массового убийства, передает информационное агентство Kyodo.

Жертвами преступления стали шесть человек.

По данным представителей полицейского управления префектуры Миядзаки, тела шести человек с явными признаками насильственной смерти были найдены в жилом здании. Среди жертв массового убийства есть ребенок. В полицию ранее обратился родственник семьи. По словам мужчины, он в течение нескольких дней не мог с ними связаться и начал беспокоиться.

Напомним, около года назад в Японии был задержан 27-летний Такахиро Шираиши. В квартире мужчины, проживавшего в городе Зама, полицейские обнаружили фрагменты девяти расчлененных тел. Правоохранители пришли к нему с обыском, расследуя дело об исчезновении 23-летней девушки. Как оказалась, они переписывались в интернете. После того, как девушка призналась, что якобы хочет покончить с собой, Шираиши с ней расправился. Аналогичным образом он выбирал и других жертв, писали тогда японские СМИ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 151

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