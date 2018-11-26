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В Калининграде вандалы облили краской памятник Канту
14:45
Фото: news.ru
В Калининграде от действий вандалов пострадал памятник Иммануилу Канту, установленный на территории Балтийского федерального университета (БФУ), который носит имя выдающегося германского философа.
Кроме того, злоумышленники разбросали около монумента листовки, адресованные студентам.
По данным ТАСС, неизвестные не только облили краской объект культурного наследия, но и оставили около него листовки. В тексте, адресованном учащимся, знаменитый философ назван врагом. При этом авторы призывают студентов БФУ "вымарывать чужое имя из своих документов".
О том, что произошло на территории университета, сообщила официальный представитель БФУ Юлия Шкуркина. По ее словам, монумент и постамент были облиты краской белого и розового цвета. Сейчас ее пытаются удалить сотрудники вуза. В учебном заведении случившееся расценили как акт вандализма, отметила представитель БФУ.
В настоящее время служба безопасности БФУ занимается просмотром записей, которые были сделаны видеокамерами, чтобы определить, кто может быть причастен к инциденту. Не исключено, что администрация вуза обратится в правоохранительные органы, добавила Шкуркина.
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