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В Псковской области пожар унес жизни шести человек
12:48
Фото: metayogg.com
Под Псковом в результате пожара в деревянном доме погибли шесть человек, в том числе, четверо детей.
Трагедия случилась в населенном пункте Каськово, который расположен на территории Куньинского района.
Как передают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу администрации региона, расследование по факту случившегося взято под контроль губернатора.
Представители ГУ МЧС Псковской области рассказали, что сигнал о возгорании в двухквартирном доме поступил на пульт экстренных служб ранним утром. Первоначально поступили сведения о трех жертвах, однако позже были найдены тела других погибших.
Обстоятельства ЧП выясняют сотрудники правоохранительных органов. Информации о том, что могло стать причиной пожара, из официальных источников пока не поступало.
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