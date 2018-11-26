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Трамп прокомментировал инцидент в Керченском проливе
09:49
Фото: sibnovosti.ru
Соединенные Штаты и Евросоюз недовольны тем, что произошло в Керченском проливе, заявил американский лидер Дональд Трамп.
При этом глава Белого дома выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации, передает ТАСС.
Американскому президенту Дональду Трампу не нравится происходящее между Россией и Украиной. Как заявил глава Соединенных Штатов, отвечая на вопросы журналистов на лужайке возле Белого дома, он намерен обсудить события в Керченском проливе с коллегами из Евросоюза. В Европе также недовольны происходящим, отметил Трамп. Прокомментировав недавний инцидент в Керченском проливе, американский президент выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации.
Напомним, в минувшее воскресенье, 25 ноября, три корабля украинских ВМС, нарушив действующие правила прохода из Черного в Азовское море, пересекли границу, устремившись к Керченскому проливу, игнорируя законные требования российских пограничников.
В результате представителям службы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ пришлось применить оружие. Трое украинских военных получили ранения, не представляющие угрозы для жизни, врачи сразу же оказали им необходимую помощь. Корабли, незаконно нарушившие границу, были задержаны, по факту случившегося уже возбудили уголовное дело.
В украинских городах после инцидента прошли акции протеста. Члены радикальных националистических группировок устроили стихийные митинги у дипмиссий РФ в Киеве, Львове и Харькове.
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