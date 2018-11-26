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Трамп: Мексика должна любыми способами разворачивать мигрантов от границ США


26.11.2018 22:41
Трамп: Мексика должна любыми способами разворачивать мигрантов от границ СШАФото: publika.md

Глава Соединенных Штатов пригрозил навсегда закрыть границу с Мексикой, передает ТАСС.

Как заявил Дональд Трамп, власти Мексики должны отправлять всех мигрантов, которые оказались на их территории, обратно в их страны.

По словам американского лидера Дональда Трампа, "при необходимости" он может навсегда закрыть границу с Мексикой. Как написал президент Соединенных Штатов на своей странице в Twitter, мексиканские власти любым путем должны разворачивать мигрантов, отправляя из обратно в их страны.

Заявив о том, что многие из мигрантов являются "хладнокровными преступниками", Трамп призвал Мехико использовать самолеты, автобусы и любые другие средства, чтобы мигранты не добрались до американской границы. Свое сообщение глава США закончил обращением к Конгрессу: "профинансируйте строительство стены!".

Накануне была приостановлена работа КПП близ калифорнийского Сан-Диего. Как указывали представители Таможенно-пограничной службы США, у границы скопились тысячи уроженцев стран Центральной Америки, желающие оказаться на американской территории.

Ранее власти Мексики приняли предложение американского руководства, согласно которому всем иммигрантам, стремящимся в США, предстоит ожидать решения в приграничном мексиканском штате Нижняя Калифорния.

Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп разрешил военным стрелять на поражение на границе с Мексикой. Как подчеркнул тогда лидер американского государства, "если это потребуется", военнослужащие могут пойти на крайние меры. Он надеется, что пограничникам не придется в действительности стрелять по мигрантам, однако сейчас им приходится иметь дело "с жестокими людьми". Поэтому, отметил американский президент, у него просто не было другого выбора.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 242

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