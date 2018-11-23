|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Американским военным разрешили стрелять на поражение на границе с Мексикой
23.11.2018 15:35
Фото: tvc.ru
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп разрешил военным стрелять на поражение на границе с Мексикой, передают зарубежные СМИ.
Как подчеркнул лидер государства, "если это потребуется", военнослужащие могут пойти на крайние меры.
По словам Дональда Трампа, он надеется, что военным не придется в действительности стрелять по тем, кто сейчас находится у границы. Однако пограничникам приходится иметь дело "с жестокими людьми", — отметил американский президент. Поэтому у него просто не было другого выбора, констатировал глава Соединенных Штатов.
Ранее Трамп распорядился о лишении права подавать запрос на убежище в стране для подавляющего большинства мигрантов, которые незаконно попали в США, однако инициатива была блокирована судом.
Напомним, не так давно представители американского руководства признались, что внедрили в караван мигрантов, приближающийся к границам страны, шпионов, чтобы располагать сведениями о том, какая обстановка складывается среди переселенцев.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|