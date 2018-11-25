Новости шоу-бизнеса

|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На юге Египта ученые нашли гробницу XIII века до н.э. с мумиями
11:32
Фото: radikal.ru
В Египте археологи обнаружили гробницу, которая предварительно датируется учеными XIII веком до н.э.
Внутри усыпальницы найдены саркофаги с мумиями, передает ТАСС.
Египетским ученым удалось отыскать гробницу периода правления фараонов XIX династии, которая, по предварительным оценкам специалистов, относится к XIII веку до нашей эры. Как рассказал глава министерства по делам древностей страны Халед аль-Анани, открытие было сделано на территории региона Аль-Барр аль-Гарби, неподалеку от Луксора, расположенного на юге страны.
По словам министра, усыпальницу обнаружили археологи, которые проводили раскопки под патронажем Высшего совета по делам древностей Египта. Ученые уже выяснили, что внутри усыпальницы - два саркофага, которые довольно хорошо сохранились. Внутри их находятся мумии.
Стены гробницы, сообщил глава ведомства, украшены яркими разноцветными фресками и заполнены иероглифами. Как полагают эксперты, захоронение может принадлежать человеку по имени Фаорхатеп. Он являлся одним из приближенных к правителям XIX династии древнеегипетских фараонов, которые пребывали у власти в период 1292-1186 годов до нашей эры.
Напомним, в минувшем октябре в Монако был выставлен на торги папирус древнеегипетской "Книги мертвых". Длина уникального свитка составляет семнадцать метров, на которых изложены около двухсот глав, в том числе, древнеегипетские гимны и различные тексты религиозного содержания, а также иллюстрации, созданные в черно-красных тонах. Покупатель отдал за артефакт, созданный в период около 595-589 годов до нашей эры, свыше 1,3 миллиона евро.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|