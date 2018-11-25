Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На юге Египта ученые нашли гробницу XIII века до н.э. с мумиями

11:32

Фото: radikal.ru



В Египте археологи обнаружили гробницу, которая предварительно датируется учеными XIII веком до н.э.



Внутри усыпальницы найдены саркофаги с мумиями, передает ТАСС.



Египетским ученым удалось отыскать гробницу периода правления фараонов XIX династии, которая, по предварительным оценкам специалистов, относится к XIII веку до нашей эры. Как рассказал глава министерства по делам древностей страны Халед аль-Анани, открытие было сделано на территории региона Аль-Барр аль-Гарби, неподалеку от Луксора, расположенного на юге страны.



По словам министра, усыпальницу обнаружили археологи, которые проводили раскопки под патронажем Высшего совета по делам древностей Египта. Ученые уже выяснили, что внутри усыпальницы - два саркофага, которые довольно хорошо сохранились. Внутри их находятся мумии.



Стены гробницы, сообщил глава ведомства, украшены яркими разноцветными фресками и заполнены иероглифами. Как полагают эксперты, захоронение может принадлежать человеку по имени Фаорхатеп. Он являлся одним из приближенных к правителям XIX династии древнеегипетских фараонов, которые пребывали у власти в период 1292-1186 годов до нашей эры.



Напомним, в минувшем октябре в Монако был выставлен на торги папирус древнеегипетской "Книги мертвых". Длина уникального свитка составляет семнадцать метров, на которых изложены около двухсот глав, в том числе, древнеегипетские гимны и различные тексты религиозного содержания, а также иллюстрации, созданные в черно-красных тонах. Покупатель отдал за артефакт, созданный в период около 595-589 годов до нашей эры, свыше 1,3 миллиона евро.



Автор: Злата Богатова

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