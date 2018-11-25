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В Москве после драки в метро задержаны 10 человек
10:33
Фото: rl0.ru
Полиция Москвы задержала десять участников массовой драки на станции метро "Полежаевская", передает ТАСС.
Среди тех, кто вступил в конфликт в столичной подземке, были иностранные граждане.
Как рассказали официальные представители столичного полицейского главка, сигнал о массовой потасовке поступил в экстренные службы около 22 часов. На станции метро "Полежаевская" устроили драку около десяти человек.
По предварительным данным, некий конфликт, стихийно возникший между двумя группами молодых людей, быстро перерос в потасовку. После инцидента в полицию для разбирательства были доставлены около десяти человек. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.
Серьезных повреждений ни у кого из участников потасовки не зафиксировано. Граждане каких государств оказались среди дерущихся, пока не уточняется.
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