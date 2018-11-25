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В результате землетрясения на границе Ирака и Ирана пострадали более 500 человек
08:32
Фото: novostipmr.com
Более пятисот человек пострадали в результате подземных толчков, которые были зафиксированы рядом с границей Ирака и Ирана, передают зарубежные СМИ.
Магнитуда землетрясения составила 6,3.
Как сообщает телевизионный канал Rudaw, в Иракском Курдистане в результате стихийного удара погиб как минимум один человек, свыше сорока были травмированы. Информационное агентство Tasnim, цитируя представителей экстренных служб Ирана, передает о том, что число пострадавших превысило пятьсот человек. Сведения о разрушениях уточняются.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения располагался на расстоянии около 150 километра к северо-востоку от иракской столицы - Багдада. Специалисты также сообщили, что очаг залегал на 40-километровой глубине.
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