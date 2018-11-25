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В Приморье вынесен приговор по делу о заказном убийстве 17-летнего подростка
06:52
Фото: vk.me
В Приморском крае огласили приговор убийце подростка, передает ТАСС.
Вместе с исполнителем на скамье подсудимых оказался и заказчик покушения. Оба фигуранта этого громкого дела были признаны виновными.
Дело рассматривал Приморский краевой суд. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, исполнителя и заказчика убийства семнадцатилетнего юноши признали виновными и приговорили соответственно к 15,1 и 15 годам заключения.
Преступление было совершено в феврале прошлого года. В ходе расследования удалось установить, что житель города Большой Камень задумал расправиться с соперником, и наняв для этих целей своего знакомого. Заказчик посулил ему за убийство пятьдесят тысяч рублей. В результате исполнитель подкараулил свою жертву в подъезде, где нанес ему многочисленные ножевые ранения.
Потерпевшего госпитализировали, однако врачи оказались бессильны - спустя некоторое время раненый подросток умер от полученных ранений.
Отбывать наказание осужденным предстоит в исправительной колонии строгого режима. Суд удовлетворил гражданский иск, поданный родственниками погибшего юноши. В качестве компенсации морального вреда они требовали от убийц один миллион рублей.
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