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В США локализовали крупнейший в истории Калифорнии лесной пожар
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Фото: shswavebreaker.com
Калифорнийским пожарным удалось полностью локализовать лесной пожар, который ранее был признан крупнейшим в истории штата, передают американские СМИ.
На сегодняшний день официально подтверждена гибель восьмидесяти пяти человек.
По данным портала ABC News, огнеборцам наконец удалось справиться с самым разрушительным лесным пожаром за всю историю штата Калифорния. Согласно официальной статистике, пропавшими без вести сейчас числятся более двухсот человек.
Со ссылкой на заявление Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты (Cal Fire) отмечается, что общая площадь выгоревших земель оценивается примерно в 620 квадратных километров. Пламенем были уничтожены около четырнадцати тысяч жилых зданий и свыше пятисот коммерческих строений, а также более четырех тысяч других объектов инфраструктуры.
В мероприятиях по борьбе с пожаром, возникшим еще 8 ноября в округе Бьютт на севере Калифорнии, было задействовано около тысячи сотрудников экстренных служб, для тушения огня привлекались десятки единиц спецтехники.
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