Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Берлине открывается филиал "Школы современной пьесы"

25.11.2018 22:48

Фото: berlin.de



В столице ФРГ совсем скоро начнет работу филиал Московского театра "Школа современной пьесы".



Как передает агентство "Интерфакс", открытие намечено на декабрь. При этом афиша уже практически полностью расписана вплоть до мая.



В пресс-службе театра отметили, что филиал "Школы современной пьесы" планирует задействовать в своих постановках как российских, так и германских артистов. Начиная с сезона 2018/2019 года спектакли будут регулярно демонстрироваться на сцене Российского центра науки и культуры в Берлине.



Предполагается, что первое выступление пройдет уже 1 декабря. Для открытия был выбран спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина". В перспективе зрителей в Российский дом будут приглашать два раза в месяц.



Публике предлагается покупать билеты на отдельные постановки либо приобрести сезонный абонемент. В театре отметили, что постановки рассчитаны не только на представителей русскоязычной диаспоры, они будут интересны и для немецкоговорящей зрительской аудитории.



Автор: Злата Богатова

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