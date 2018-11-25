|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Берлине открывается филиал "Школы современной пьесы"
25.11.2018 22:48
Фото: berlin.de
В столице ФРГ совсем скоро начнет работу филиал Московского театра "Школа современной пьесы".
Как передает агентство "Интерфакс", открытие намечено на декабрь. При этом афиша уже практически полностью расписана вплоть до мая.
В пресс-службе театра отметили, что филиал "Школы современной пьесы" планирует задействовать в своих постановках как российских, так и германских артистов. Начиная с сезона 2018/2019 года спектакли будут регулярно демонстрироваться на сцене Российского центра науки и культуры в Берлине.
Предполагается, что первое выступление пройдет уже 1 декабря. Для открытия был выбран спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина". В перспективе зрителей в Российский дом будут приглашать два раза в месяц.
Публике предлагается покупать билеты на отдельные постановки либо приобрести сезонный абонемент. В театре отметили, что постановки рассчитаны не только на представителей русскоязычной диаспоры, они будут интересны и для немецкоговорящей зрительской аудитории.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|