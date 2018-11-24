|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Махачкале тяжело ранена певица Машидат Омарасхабова
21:44
Фото: hronika.info
Врачи оценивают состояние певицы Машидат Омарасхабовой, в которую стреляли в Дагестане, как тяжелое.
Артистка перенесла экстренную операцию, в настоящее время она находится в реанимационном отделении, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на представителей регионального Минздрава отмечается, что Машидат Омарасхабова после ЧП была доставлена во вторую горбольницу Махачкалы. Врачи уже провели экстренную операцию. Состояние пациентки, которая находится в реанимации, оценивается медиками как тяжелое.
Полиция республики устанавливает обстоятельства инцидента, случившегося в Махачкале. По данным правоохранительных органов, в заслуженную артистку Дагестана, поп-певицу Машидат Омарасхабову стреляли около дома № 55 по улице Ярагского. Ранив женщину в живот, нападавший скрылся.
По факту случившегося уже возбудили уголовное дело. В ряде СМИ появились сообщения о том, что к преступлению может оказаться причастен бывший супруг артистки, однако официальные источники эти сведения пока не прокомментировали.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|