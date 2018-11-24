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В Махачкале тяжело ранена певица Машидат Омарасхабова


21:44
В Махачкале тяжело ранена певица Машидат ОмарасхабоваФото: hronika.info

Врачи оценивают состояние певицы Машидат Омарасхабовой, в которую стреляли в Дагестане, как тяжелое.

Артистка перенесла экстренную операцию, в настоящее время она находится в реанимационном отделении, передает агентство "Интерфакс".

Со ссылкой на представителей регионального Минздрава отмечается, что Машидат Омарасхабова после ЧП была доставлена во вторую горбольницу Махачкалы. Врачи уже провели экстренную операцию. Состояние пациентки, которая находится в реанимации, оценивается медиками как тяжелое.

Полиция республики устанавливает обстоятельства инцидента, случившегося в Махачкале. По данным правоохранительных органов, в заслуженную артистку Дагестана, поп-певицу Машидат Омарасхабову стреляли около дома № 55 по улице Ярагского. Ранив женщину в живот, нападавший скрылся.

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело. В ряде СМИ появились сообщения о том, что к преступлению может оказаться причастен бывший супруг артистки, однако официальные источники эти сведения пока не прокомментировали.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 223

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