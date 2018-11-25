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Тайский боксер вслед за соперником отправил в нокдаун рефери
25.11.2018 17:56
Фото: umnik.net
Тайский боксер Гоу Дакуй во время состоявшегося накануне поединка отправил в нокдаун не только своего соперника, но и судью.
О том, что произошло на ринге, рассказал один из зрителей, опубликовав видеоматериал.
Тайский боксер Гоу Дакуй во время поединка, организованного в рамках турнира Max Muay Thai, смог отправить в нокдаун не только своего противника, но и рефери. О случившемся рассказал на своей странице в Twitter пользователь под ником Yodsanan. Он также опубликовал запись, сделанную во время встречи, состоявшейся в минувшую субботу, 24 ноября.
Кто был соперником Гоу Дакуя, не уточняется.
Напомним, в начале ноября в Таиланде умер 49-летний итальянский боксер Кристиан Дагио, травмированный на ринге тайцем Доном Паруеангом. Сразу после поединка Дагио доставили в больницу, однако врачам так и не удалось вывести его из комы. Через несколько суток боксер умер, не приходя в сознание.
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