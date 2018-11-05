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В Рангсите умер итальянский боксер, нокаутированный на ринге


5.11.2018 14:07
В Рангсите умер итальянский боксер, нокаутированный на рингеФото: кадр видео с youtube.com

В Таиланде умер 49-летний боксер Кристиан Дагио, получивший в конце октября травму на ринге. Смертельный удар сопернику нанес таец Дон Паруеанг.

Сразу после поединка итальянца доставили в больницу. Однако к тому времени боксер впал в кому, из которой так и не вышел, сообщает Boxing Scene.

Двенадцатираундовый бой за вакантный титул серебряного чемпиона Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC) проводился в Рангсите 26 октября. Соперником Кристиана Дагио, который выступал в весе до 79,38 килограмма, стал местный боксер Дон Паруеанг.

До момента, когда таец смог отправить итальянца в нокаут, Дагио вел по очкам. Итальянец в последнем раунде получил целый ряд сильнейших ударов по голове. После очередной серии он упал, но смог достаточно быстро встать. Вскоре Дагио потерял сознание, и на ринг были вызваны врачи. Боксера сразу же госпитализировали.

Специалисты, диагностировавшие у Дагио серьезное повреждение мозга, несколько суток пытались бороться за его жизнь. Однако боксер, впавший в кому, умер, так и не придя в сознание.
 



Автор: Злата Богатова
Прочтений: 275

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