Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Рангсите умер итальянский боксер, нокаутированный на ринге

5.11.2018 14:07

Фото: кадр видео с youtube.com



В Таиланде умер 49-летний боксер Кристиан Дагио, получивший в конце октября травму на ринге. Смертельный удар сопернику нанес таец Дон Паруеанг.



Сразу после поединка итальянца доставили в больницу. Однако к тому времени боксер впал в кому, из которой так и не вышел, сообщает Boxing Scene.



Двенадцатираундовый бой за вакантный титул серебряного чемпиона Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC) проводился в Рангсите 26 октября. Соперником Кристиана Дагио, который выступал в весе до 79,38 килограмма, стал местный боксер Дон Паруеанг.



До момента, когда таец смог отправить итальянца в нокаут, Дагио вел по очкам. Итальянец в последнем раунде получил целый ряд сильнейших ударов по голове. После очередной серии он упал, но смог достаточно быстро встать. Вскоре Дагио потерял сознание, и на ринг были вызваны врачи. Боксера сразу же госпитализировали.



Специалисты, диагностировавшие у Дагио серьезное повреждение мозга, несколько суток пытались бороться за его жизнь. Однако боксер, впавший в кому, умер, так и не придя в сознание.







Автор: Злата Богатова

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