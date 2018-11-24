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В Бразилии при крушении вертолета погибли 6 человек
15:53
Фото: stargazete.com
В Бразилии при крушении вертолета погибли шесть человек.
Как передают зарубежные СМИ, жертвами катастрофы стали двое летчиков и четверо пассажиров.
Со ссылкой на пожарные службы региона сообщается, что летательный аппарат разбился на территории бразильского штата Сан-Паулу. Вертолет, принадлежавший фармацевтической корпорации Crisália, из Итапиры направлялся в Кампус-ду-Жордау.
Сведений о причинах трагического инцидента пока не поступало. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее стало известно о гибели четырех граждан Финляндии в Зимбабве. Иностранные туристы направлялись на экскурсию к водопаду Виктория на самолете Cessna S206. Воздушное судно разбилось в гористой местности, выжить никому из пяти человек - пассажиров и пилота - не удалось.
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