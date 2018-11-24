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В Зимбабве четверо иностранных туристов погибли, направляясь к водопаду Виктория
24.11.2018 22:55
Фото: livejournal.com
В Зимбабве четверо иностранцев погибли при крушении самолета, передают зарубежные СМИ.
По предварительным данным, жертвами авиакатастрофы стали граждане Финляндии. МИД страны сейчас выясняет обстоятельства трагического инцидента.
Как заявили представители финского дипломатического министерства, власти Зимбабве уведомили их о крушении самолета, в результате которого погибли четыре человека. После того, как личность пассажиров была установлена, выяснилось, что все они прибыли в Африку из Европы.
В МИД Финляндии отметили, что ЧП случилось в минувшую пятницу, 23 ноября. Крушение потерпел небольшой самолет, в котором четверо мужчин направлялись к водопаду Виктория. Воздушное судно Cessna S206 разбилось на территории гористой местности. Выжить никому из пяти человек - пассажиров и пилота - не удалось.
Сведений о причинах крушения пока не поступало. Известно лишь, что в момент катастрофы было довольно облачно, а видимость - ограничена.
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