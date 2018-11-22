Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Медведева призналась, что во Франции ей пришлось столкнуться с негативом и ненавистью

15:10

Фото: webintens.ru



Российской фигуристке Евгении Медведевой пришлось столкнуться с негативным отношением во время этапа Гран-при во Франции.



По словам спортсменки, она не была готова к тому, что на нее будет оказываться такое давление.



После провального выступления во Франции 18-летняя фигуристка призналась, что ей пришлось столкнуться с неожиданно большим количеством негатива. Как отметила Евгения Медведева, на нее оказывалось давление со стороны некоторых болельщиков, и ей необходимо научиться с этим справляться. Фигуристка при этом добавила, что была морально "готова к осуждениям, к обсуждениям", - отмечает РИА Новости. Однако реакция людей, разделившихся на два лагеря, оказалась слишком резкой. Помимо негатива, рассказала спортсменка, она столкнулась даже с ненавистью, чего совсем не ожидала.



Свое неудачное выступление на этапе Гран-при во Франции Медведеа объяснила тем, что не справилась со слабостью в голове. По словам спортсменки, речь идет об "исключительно ментальной проблеме", и она готова признать собственные ошибки. Медведева также рассказала, что очень хотела качественно выступить, но "мозг отпустила, абсолютно не думала", в результате "в программе сдалась".



Ранее фигуристка показала седьмой результат по итогам короткой программы во время этапа Гран-при Skate Canada, не справившись на льду с несколькими прыжками. В прессе провал назвали худшим в карьере выступлением Медведевой, которая упала во время выполнения тройного флипа. После того, как она не смогла показать и другие сложные элементы, судьи дали ей лишь 60,83 балла.



Автор: Злата Богатова

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