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Медведева прокомментировала худшее выступление в карьере
13:19
Фото: chto-proishodit.ru
Российская фигуристка Евгения Медведева показала седьмой результат по итогам короткой программы во время этапа Гран-при Skate Canada.
18-летней спортсменке на льду не дались несколько прыжков.
Как передают СМИ, после того, как Евгения Медведева упала во время выполнения тройного флипа и не справилась с другими сложными элементами, судьи дали ей лишь 60,83 балла. Для фигуристки этот результат стал наихудшим за весь период участия во взрослых турнирах.
Прокомментировав неудачу, Медведева предположила, что "потеряла концентрацию". В интервью TSN спортсменка отметила, "быть очень уверенной в себе — не всегда хорошо". По словам фигуристки, ей приходится работать и выступать в новых условиях, поэтому она "готова к ошибкам и неудачным выступлениям" в течение этого сезона.
В итоге лидером оказалась другая россиянка — Елизавета Туктамышева. 22-летней фигуристке удалось получить 74,22 балла.
Напомним, после разрыва с отечественным тренером Этери Тутберидзе, с которой Евгения Медведева сотрудничала много лет, спортсменка переехала в Канаду, выбрав себе в наставники местного тренера Брайана Орсера.
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