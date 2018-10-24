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Медведева прокомментировала худшее выступление в карьере


13:19
Медведева прокомментировала худшее выступление в карьереФото: chto-proishodit.ru

Российская фигуристка Евгения Медведева показала седьмой результат по итогам короткой программы во время этапа Гран-при Skate Canada.

18-летней спортсменке на льду не дались несколько прыжков.

Как передают СМИ, после того, как Евгения Медведева упала во время выполнения тройного флипа и не справилась с другими сложными элементами, судьи дали ей лишь 60,83 балла. Для фигуристки этот результат стал наихудшим за весь период участия во взрослых турнирах.

Прокомментировав неудачу, Медведева предположила, что "потеряла концентрацию". В интервью TSN спортсменка отметила, "быть очень уверенной в себе — не всегда хорошо". По словам фигуристки, ей приходится работать и выступать в новых условиях, поэтому она "готова к ошибкам и неудачным выступлениям" в течение этого сезона.

В итоге лидером оказалась другая россиянка — Елизавета Туктамышева. 22-летней фигуристке удалось получить 74,22 балла.

Напомним, после разрыва с отечественным тренером Этери Тутберидзе, с которой Евгения Медведева сотрудничала много лет, спортсменка переехала в Канаду, выбрав себе в наставники местного тренера Брайана Орсера.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 181

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