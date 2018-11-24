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Британцам, которые не дают своим кошкам мясо, пригрозили тюрьмой


10:06
Британцам, которые не дают своим кошкам мясо, пригрозили тюрьмойФото: kartinnay-galerey.ru

Британские зоозащитники выражают растущую обеспокоенность из-за состава кошачьих консервов - все чаще появляется продукция, в которой нет животного белка. Производители заменяют его протеином, кукурузой, различными злаками и даже синтетически генерированные аминокислотами.

Сотрудники Королевского общества по защите животных от жестокости выступили против того, чтобы кошек превращали в вегетарианцев. Они напомнили жителям Великобритании, что эти животные остро нуждаются в мясе, так как принадлежат к числу плотоядных хищников. Недостаток мяса в рационе кошки может не только вызвать потерю веса, но и иметь достаточно серьезные последствия для здоровья животного.

По мнению британских зоозащитников, так называемая вегетарианская диета фактически представляет собой издевательство над кошками. Собаки, являясь всеядными, еще способны существовать, питаясь другими продуктами, однако для кошек это опасно и категорически не подходит. На портале организации указано, что хозяев, лишающих своих питомцев полноценного рациона, вполне можно привлечь к ответственности.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 216

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