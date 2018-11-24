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С китайского острова Хайнань третьи сутки не могут вылететь около 300 россиян
00:43
Фото: belta.org.br
Китайский остров Хайнань более двух суток не могут покинуть около 300 граждан РФ, передает агентство "Интерфакс".
Туристы не имеют возможности вернуться домой из-за поставщика, задерживающего запчасти, которые нужны для ремонта лайнера.
В аэропорту Хайкоу сейчас остаются порядка трехсот россиян. Туристы, посещавшие остров Хайнань на юге КНР, уже более двух суток вынуждены ожидать своего рейса. Вылет лайнера в Хабаровск тем временем откладывается по причине задержки европейским поставщиком детали.
Со ссылкой на источник в авиационных кругах отмечается, что речь идет о самолете, который принадлежит авиакомпании "ИрАэро". После того, как была выявлена поломка, сделали запрос о необходимой запчасти. Однако поставщик, который еще вчера должен был прислать деталь, до сих пор этого не сделал.
Рейс уже переносили несколько раз. Предполагается, что лишь в воскресенье деталь наконец привезут в Хайкоу. После того, как будут проведены все работы, россияне наконец вылетят в Хабаровск. Вероятно, это случится после обеда.
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