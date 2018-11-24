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Правитель Дубая оплатит счета за лечение россиянки и доставку ее тела на родину
24.11.2018 20:07
Фото: livejournal.com
Власти Дубая оплатят расходы на лечение и репатриацию погибшей россиянки, передает агентство "Интерфакс".
Соответствующее решение было принято эмиром Дубая, премьер-министром и вице-президентом страны Мохаммедом ибн Рашид Аль Мактумом.
Как стало известно, власти города намерены взять на себя оплату счетов за лечение россиянки, а также помогут ее дочери доставить тело женщины в РФ. По данным издания Gulf News, соответствующее решение было принято правителем Дубая.
Жительница Тамбова Наталья Попова прилетела в ОАЭ вместе со своей взрослой дочерью и двумя внучками. В последних числах минувшего октября женщине вдруг стало плохо. Россиянку экстренно прооперировали в частной клинике - врачи диагностировали у нее разрыв аорты. Спустя сутки после хирургического вмешательства Наталья Попова скончалась из-за послеоперационных осложнений. Клиника выставила ее дочери счет за оказанное лечение в размере около 230 тысяч долларов.
Ранее глава Тамбовской области Александр Никитин отдал распоряжение о выделении родственникам Поповой средств из его резервного фонда.
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