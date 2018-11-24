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Парижские силовики после поджогов разгоняют манифестантов брандспойтами


24.11.2018 19:37
Парижские силовики после поджогов разгоняют манифестантов брандспойтамиФото: vk.me

Парижской полиции впервые за достаточно долгий период пришлось применять спецмашины с брандспойтами для разгона манифестантов и тушения пожаров, которые участники акции протеста устроили на Елисейских полях, передает ТАСС.

Правоохранители задержали уже более тридцати протестующих. В стычках с полицией пострадали по меньшей мере восемь человек.

На Елисейских полях представители движения "желтых жилетов", продолжающие массовую акцию протеста, совершили ряд поджогов. Обстановку, которая складывается сейчас в столице Франции, продолжает освещать телевизионный канал CNews.

Как указывается в репортажах об акциях протеста против увеличения стоимости автомобильного топлива и роста налогов, среди восьми тысяч манифестантов по меньшей мере сотня членов ультраправых группировок. Сначала участники акции опрокинули на проезжей части автофургон и подожгли, после чего загорелись сразу несколько баррикад, сделанных из стройматериалов.

Сотрудникам полиции и пожарным сейчас не удается оперативно предотвращать новые поджоги, ведь манифестанты заполнили большую часть территории Елисейских полей. В результате силовики были вынуждены прибегнуть к использованию спецмашин с брандспойтами, которые не применялись в течение долгого времени. От такого рода средств старались отказываться из-за травм, которые причиняют людям в толпе сильные струи воды.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 133

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