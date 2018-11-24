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Во Флориде неизвестный открыл стрельбу на улице: погибли два человека
24.11.2018 15:50
Фото: caravan.kz
Полиция Флориды выясняет обстоятельства инцидента, жертвами которого стали два человека.
Как сообщает газета The Miami Herald, неизвестный открыл стрельбу рядом с продуктовым магазином. Мотивы преступления устанавливают следователи.
ЧП случилось вечером минувшей пятницы, 23 ноября, в городе Браунсвилл. Со ссылкой на представителей правоохранительных органов штата Флориды сообщается, что в результате стрельбы ранения получили четыре человека. Двое пострадавших скончались.
По данным ряда американских СМИ, злоумышленнику удалось скрыться с места преступления до прибытия полицейских.
Пострадавших экстренно доставили в больницу, сведений о их состоянии из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что полиция разыскивает преступника, мотивы нападения устанавливаются.
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