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Сергей Безруков сообщил о рождении сына


14:53
Сергей Безруков сообщил о рождении сынаФото: myinforms.com

Вновь стал отцом Народный артист России, известный актер Сергей Безруков, передают СМИ.

О радостном событии артист рассказал в соцсети Instagram, где появилось фото, сделанное в роддоме.

Сергей Безруков сообщил о рождении сына на своей странице в соцсети Instagram. Новость о пополнении в семье артист сопроводил фото из роддома, где появился на свет его сын. Народный артист России и режиссер Анна Матисон стали родителями уже во второй раз. Пара воспитывает дочь Марию, которая родилась в 2016 году.

По словам артиста, он снова был рядом с супругой, когда ей пришлось отправиться в клинику. При этом Безруков отметил, что публикует фото, "опередить всех любознательных". На снимке известный артист запечатлен в специальной одежде, которая необходима для присутствия при рождении ребенка.

Напомним, Безруков и Матисон узаконили свои отношения в начале 2016 года.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 123

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