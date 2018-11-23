|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Сергей Безруков сообщил о рождении сына
14:53
Фото: myinforms.com
Вновь стал отцом Народный артист России, известный актер Сергей Безруков, передают СМИ.
О радостном событии артист рассказал в соцсети Instagram, где появилось фото, сделанное в роддоме.
Сергей Безруков сообщил о рождении сына на своей странице в соцсети Instagram. Новость о пополнении в семье артист сопроводил фото из роддома, где появился на свет его сын. Народный артист России и режиссер Анна Матисон стали родителями уже во второй раз. Пара воспитывает дочь Марию, которая родилась в 2016 году.
По словам артиста, он снова был рядом с супругой, когда ей пришлось отправиться в клинику. При этом Безруков отметил, что публикует фото, "опередить всех любознательных". На снимке известный артист запечатлен в специальной одежде, которая необходима для присутствия при рождении ребенка.
Напомним, Безруков и Матисон узаконили свои отношения в начале 2016 года.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|