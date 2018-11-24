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Звезда «Игры престолов» опроверг связь с бывшей участницей «ДОМа-2»
24.11.2018 13:56
Фото: hqwallpapersgalaxy.com
Звезда культового сериала "Игра престолов" Кит Харингтон опроверг рассказы экс-участницы скандально известного российского телешоу "Дом-2".
Ранее Ольга Власова сообщила о том, что британский артист якобы изменял с ней жене.
Кит Харингтон довольно быстро отреагировал на упоминание своего имени в СМИ в связи с признаниями бывшей участницы телестройки. Ранее Ольга Власова поделилась откровениями о романе с актером. По словам девушки, она якобы стала любовницей женатого артиста, с которым познакомилась в Люксембурге.
По словам официального представителя 31-летнего Харингтона, артист в прошлом никогда не посещал Люксембург. Кроме того, он не знаком и никогда ранее не встречался с Ольгой Власовой. В интервью изданию "ET Canada" агент звезды подчеркнул, что вся эта история не имеет ничего общего с правдой.
Напомним, минувшим летом Кит Харингтон узаконил свои отношения с коллегой по сериалу актрисой Роуз Лесли. Пара познакомилась еще в 2012 году, когда им выпало сыграть влюбленных. В результате артистов объединил настоящий роман. Пока остается неизвестным, как супруга Харингтона отреагировала на скандальные заявления Власовой.
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