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В Афганистане более двадцати военных стали жертвами теракта в мечети
24.11.2018 11:16
Фото: nowostimira.com
В Афганистане двадцать шесть военных стали жертвами взрыва, свыше пятидесяти получили ранения.
Согласно предварительным выводам правоохранителей, речь идет о террористической атаке. Взрывное устройство привел в действие смертник.
Инцидент, в результате которого погибли не менее двадцати шести военнослужащих, произошел на территории афганской провинции Хост в восточной части страны. Как передает агентство Reuters, цитируя представителей местных властей, мощный взрыв прогремел в минувшую пятницу в здании мечети. Обстоятельства случившегося выясняются.
По данным телевизионного канала Tolo News, взрыв уже квалифицирован как террористическая атака. Установлено, что речь скорее всего идет о самоподрыве смертника. Отмечается, что ни одна из экстремистских группировок, действующих в стране, пока не заявила о своей причастности к инциденту.
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