Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Украинский Минюст отменил передачу Почаевской лавры УПЦ МП

23.11.2018 23:18

Фото: blogspot.com



Украинские власти приняли решение об отмене передачи Почаевской Лавры Московскому патриархату.



Как указано в сообщении пресс-службы ведомства, комиссия Минюста страны выявила нарушения в процессе оформления акта регистрации права, которое касается самого крупного на Западной Украине православного монастыря.



Минюст Украины отменил акт, в соответствии с которым Свято-Успенская Почаевская Лавра передавалась в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата. Как оказалось, государственная регистрация права пользования комплексом сооружений имеет ряд нарушений - к такому выводу ранее пришла специальная комиссия. В результате решение о госрегистрации решено аннулировать. Госрегистратору, проводившему его в прошлом, блокировали доступ к государственному реестру прав на недвижимое имущество, заявила первый замминистра юстиции Украины.



Напомним, несколько дней назад появились сведения о том, что передачу комплекса в пользование РПЦ пытается оспаривать украинское Министерство культуры. По мнению ведомства, Почаевская лавра представляет собой госсобственность, а аренда имела лишь полувековой срок. Отмечалось, что если в процессе передачи в аренду выявят какие-либо нарушения, украинское государство в лице кабмина пересмотрит договор.



Второй по величине после Киево-Печерской Лавры православный монастырь страны, расположен на территории Тернопольской области. Согласно преданию, он был основан в тринадцатом веке монахами из Киева, которые спасались от татаро-монгольского нашествия. Начиная с 1713 года, на протяжении около 120 лет, он был греко-католическим. В 1831 году, когда было подавлено польское восстание, император Николай I принял решение о передаче его Русской православной церкви.



В 1992 году наместник лавры епископ Иаков (Панчук) выразил поддержку митрополиту Филарету (Денисенко), выступившему с идеей о создании независимой украинской церкви. Монахи, настроенные резко против таких изменений, тогда фактически изгнали Иакова из лавры. Спустя пять лет монастырь получил статус ставропигиального, то есть подчиняющегося напрямую митрополиту Киевскому.



Автор: Злата Богатова

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