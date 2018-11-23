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УФСБ выявило в Саратове реабилитационные центры, где насильно удерживали десятки наркозависимых


23.11.2018 19:40
УФСБ выявило в Саратове реабилитационные центры, где насильно удерживали десятки наркозависимыхФото: news.am

В Саратове свыше сорока человек незаконно удерживались в так называемых реабилитационных центрах для алко- и наркозависимых "Начало" и "Решение", передают российские СМИ.

Среди тех, кто находился в центрах не по своей воле, были и несовершеннолетние.

По данным регионального УФСБ, к людям, которые незаконно удерживались в двух реабилитационных центрах, применялись различные методы психического воздействия. Лиц, которые страдали от пагубных пристрастий, лишали пищи и сна. При этом людям не давали необходимых медикаментов, а также унижали их человеческое достоинство.

Отмечается, что наказания, которым подвергали реабилитантов, можно сравнить с пытками. Подобное происходило, если люди отказывались выполнять правила, установленные в центрах.

В ходе начатого разбирательства выяснилось, что организаторы центров пытались таким образом применять американскую программу "12 шагов". Сотрудники подобных заведений в прошлом также проходили курс восстановления в подобных заведениях.

Как стало известно, средняя продолжительность курса составляла шесть месяцев, за каждый из которых предлагалось платить 60-70 тысяч рублей.

Автор: Злата Богатова

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