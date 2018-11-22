Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СКР показал кадры, сделанные на месте гибели военных России в Сирии

13:51

Фото: vk.me



Следственный комитет разместил на своем портале видеоматериалы, сделанные в ходе осмотра мест крушения самолета СУ-24М и спасательного вертолета, которые разбились в 2015 году в САР. В ведомстве заявили, что расследование по делу о гибели пилота Су-24М Олега Пешкова и морпеха Александра Позынича сейчас активно продолжается.



Кроме следственных действий, связанных с убийством в Сирии Олега Пешкова и Александра Позынича, расследуется и покушение на жизнь штурмана Константина Мурахтина.



Как рассказала официальный представитель отечественного следственного ведомства Светлана Петренко, на опубликованных видеозаписях запечатлен процесс осмотра мест ЧП в сирийской провинции Латакия. Российским правоохранителям к настоящему времени уже удалось выяснить, где располагались позиции членов незаконных вооруженных формирований (НВФ). Именно они, по версии следствия, открыли огонь по летчикам, которые пытались катапультироваться. Следователи также установили населенный пункт, в который боевики доставили тело погибшего Пешкова.



Согласно официальным данным, уже установлены девять человек, которые могут оказаться причастны к расправе над российским летчиком Пешковым. На основании собранных в ходе расследования доказательств уже вынесены постановления в отношении девяти сирийцев. Всех обвиняемых объявили в международный розыск. Злоумышленникам инкриминируется участие в вооруженной группировке, убийстве и попытке убийства, хищении оружия и боеприпасов, а также личного имущества. Кроме того, граждан Сирии обвиняют в глумлении над телом.



Напомним, три года назад тело нашего летчика, который был сбит турецким ВВС при нарушении турецко-сирийской границы, было доставлено в Анкару. Российский истребитель был уничтожен ракетой "воздух-воздух", в результате чего потерпел крушение недалеко от границы с Турцией. Капитан самолета Олег Пешков был убит террористами.







Автор: Злата Богатова

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