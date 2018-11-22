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На Камчатке появятся специальные команды для защиты населенных пунктов от медведей
10:06
Фото: livejournal.com
На Камчатке в каждом населенном пункте появятся группы для оперативного реагирования для защиты людей от медведей, передает агентство "Интерфакс - Дальний Восток".
Как рассказали в краевом министерстве спецпрограмм и по делам казачества, в состав таких официальных межведомственных команд войдут сотрудники полиции, Росгвардии, представители местных властей, а также охотники.
По словам главы регионального ведомства Сергея Хабарова, на сегодняшний день в населенные пункту края, где были зафиксированы случаи появления медведей, направляют группы "из двух-трех охотников-любителей и представителей властей". Однако такие команды формируются "можно сказать, стихийно". Министр отметил, что сейчас ведется работа по упорядочиванию таких групп. В частности, краевое агентство лесного хозяйства и охраны животного мира занимается созданием соответствующих методических рекомендаций.
Сергей Хабаров подчеркнул, что в лесным хищникам могут выходить лишь хорошо подготовленные люди, обладающие опытом и имеющие оружие. Администрациям муниципальных районов и городских округов Камчатского края уже рекомендовали проработать вопрос о зачислении таких охотников, которые входят в состав межведомственных групп, в народные дружины, чтобы им выплачивались деньги.
Напомним, не так давно следственные органы Камчатского края приступили к выяснению обстоятельств ЧП, в результате которого погиб пятнадцатилетний юноша. В ходе предварительного разбирательства было установлено, что подростков атаковал медведь, и старший из мальчиков пытался отвлечь хищника, спасая брата.
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