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Убийцу чемпиона мира по кикбоксингу Макарова приговорили к 9 годам


22.11.2018 20:19
Убийцу чемпиона мира по кикбоксингу Макарова приговорили к 9 годамФото: yakutia.info

В Якутии завершились судебные слушания по делу об убийстве чемпиона мира по кикбоксингу и бизнесмена Иннокентия Макарова.

Как передает ТАСС, суд признал Владислава Степанова виновным в совершении преступления.

Согласно вынесенному вердикту, Владиславу Степанову предстоит отправиться в колонию строгого режима на ближайшие девять лет. Суд признал его виновным в убийстве трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова.

По данным региональных СМИ со ссылкой на представителей Якутского горсуда, подельника Степанова приговорили к штрафу в размере 180 тысяч рублей. В общей сложности убийцы должны выплатить семье погибшего бизнесмена два миллиона рублей.

Напомним, сигнал об исчезновении Иннокентия Макарова поступил в полицию 13 ноября прошлого года. По словам обеспокоенных родственников, 42-летний бизнесмен вышел из частного дома в Якутске, после чего так нигде и не появился. Никаких поездок у него запланировано не было. Кроме того, он никогда без предупреждения не пропадал на такое длительное время, рассказывали полицейским близкие предпринимателя.

Иннокентий Макаров последние семнадцать лет не был связан со спортом. Он закончил выступать примерно в 2000 году, будучи к тому времени трехкратным чемпионом мира. Как отмечали его друзья и коллеги, Макаров был очень интересным и отзывчивым человеком.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

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