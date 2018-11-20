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В Шереметьево пассажирский лайнер насмерть сбил человека на ВВП
20.11.2018 23:11
Фото: livejournal.com
В Шереметьево под колесами самолета рейса Москва - Афины получил смертельные травмы мужчина, передает ТАСС.
Как рассказала руководитель дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова, ЧП случилось около 20.10 по московскому времени.
Согласно имеющимся на этот час данным, самолет, направлявшийся в Афины, во время руления наехал на мужчину. ЧП случилось на взлетно-посадочной полосе. Сигнал о происшествии диспетчеры получили от экипажа.
После того, как летчики сообщили о столкновении лайнера с неизвестным предметом, приступили к осмотру территории. В результате удалось обнаружить останки мужчины и его личные вещи. К месту происшествия прибыли медики и сотрудники службы авиационной безопасности, а также представители транспортной полиции, рассказала Анна Захаренкова.
Личность погибшего мужчины уже удалось установить. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы.
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