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В Калифорнии до 82 человек возросло число жертв природных пожаров
20.11.2018 21:08
Фото: mycdn.me
Более восьмидесяти человек стали жертвами природных пожаров в Калифорнии, передает телевизионный канал CBS News.
Подавляющее большинство смертельных случаев было зафиксировано на территории округа Бьютт в северной части штата.
По данным местных властей, три человека погибли в округе Лос-Анджелес и Вентура. Все остальные жертвы лесных пожаров были найдены в округе Бьютт. Пропавшими без вести продолжают считаться около семисот человек.
Ущерб, нанесенный инфраструктуре, лишь предстоит оценить. Однако уже не вызывает сомнений, что урон серьезный - пламенем уничтожено свыше трех тысяч зданий, преимущественно, жилых.
Из-за природных пожаров, которые продолжают бушевать на территории Калифорнии, во многих крупных городах штата сохраняется густой смог. В частности, от него страдают жители Сан-Франциско.
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