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Видео: в Москве задержан участник теракта в Буденновске
19:51
Фото: myshared.ru
В Москве задержа Хазвах Черхигов, который, по данным правоохранительных органов, участвовал в теракте в Буденновске.
Суд уже вынес решение о заключении под стражу члена банды Басаева, передает ТАСС.
В Сети распространился видеоматериал, опубликованный Федеральной службой безопасности. На кадрах запечатлен процесс задержания в Москве Хазваха Черхигова. По данным российских правоохранителей, двадцать три года назад он вместе с другими боевиками банды Басаева принимал участие в террористической атаке на Буденновск.
В видеоматериале, продолжительность которого составляет около тридцати секунд, мужчина говорит свое имя, а также сообщает о причине его задержания. В записи также приводятся кадры из архивных видео.
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