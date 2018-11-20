Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Каталонии при крушении поезда погиб один человек, более сорока ранены

20.11.2018 19:25

Фото: obozrevatel.ua



В Каталонии один человек погиб в результате крушения пригородного поезда, передают испанские СМИ. По предварительным данным, ранения получили по меньшей мере сорок четыре пассажира.



Причиной ЧП стал оползень. обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.



Как передает Еl Рais, крушение потерпел пригородный поезд, следовавший по линии R4 Rodalies Catalunya. Состав, в котором в тот момент ехало порядка полутора сотен человек, сошел с рельсов из-за оползня. Авария произошла ранним утром.



Согласно информации официальных представителей экстренных служб региона, в результате аварии погиб один человек, сорок четыре пострадали. В числе тех, кто был травмирован - машинист.



Отмечается, что ЧП случилось на перегоне между станциями Vacarisses и Vacarisses-Torreblanca, примерно в часе езды от Барселоны. После того, как состав сошел с рельсов, оторвались и опрокинулись последние два вагона. После аварии было приостановлено движение поездов между Террасой и Манресой. На остальной части железнодорожной линии изменено расписание - ряд маршрутов следует с задержкой.



Автор: Злата Богатова

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