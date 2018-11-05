Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Американский хоккеист назвал россиянок уродливыми

16:34

Фото: wordpress.com



"Чернобыльскими уродами" назвал россиянок игравший за "Сочи" хоккеист Райан Уитни.



Высказывания спортсмена о времени, проведенном в нашей стране, опубликованы порталом "Чемпионат.com".



По словам Райана Уитни, россиянки могут быть лишь или шикарными, или абсолютными "замарашками" - в данном случае "середины нет". Спортсмен при этом заявил, что россиянок либо можно сравнивать с Анной Курниковой, либо они сравнимы с "чернобыльским уродом с тремя глазами".



Спортсмен прокомментировал и вкусы мужчин в России. Они, заявил Уитни, обладают жильем "размером с ванную", но при этом носят Louis Vuitton, Gucci и Abercrombie & Fitch, а ездят на Мерседесах. Хоккеист признался, что наблюдая за российскими мужчинами, он мысленно называл их придурками.



Хоккеист, выступавший в сезоне-2014/15 за "Сочи", успел провести сорок две игры в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. За этот период Уитни смог забросить в общей сложности шесть шайб.



Покинув "Сочи", Уитни уже делился впечатлениями о жизни в РФ, сравнивая нашу страну с зомби-апокалипсисом, жалуясь на изматывающие тренировки и рассказывая о курящих тренерах.



Автор: Злата Богатова

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