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Американский хоккеист назвал россиянок уродливыми
16:34
Фото: wordpress.com
"Чернобыльскими уродами" назвал россиянок игравший за "Сочи" хоккеист Райан Уитни.
Высказывания спортсмена о времени, проведенном в нашей стране, опубликованы порталом "Чемпионат.com".
По словам Райана Уитни, россиянки могут быть лишь или шикарными, или абсолютными "замарашками" - в данном случае "середины нет". Спортсмен при этом заявил, что россиянок либо можно сравнивать с Анной Курниковой, либо они сравнимы с "чернобыльским уродом с тремя глазами".
Спортсмен прокомментировал и вкусы мужчин в России. Они, заявил Уитни, обладают жильем "размером с ванную", но при этом носят Louis Vuitton, Gucci и Abercrombie & Fitch, а ездят на Мерседесах. Хоккеист признался, что наблюдая за российскими мужчинами, он мысленно называл их придурками.
Хоккеист, выступавший в сезоне-2014/15 за "Сочи", успел провести сорок две игры в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. За этот период Уитни смог забросить в общей сложности шесть шайб.
Покинув "Сочи", Уитни уже делился впечатлениями о жизни в РФ, сравнивая нашу страну с зомби-апокалипсисом, жалуясь на изматывающие тренировки и рассказывая о курящих тренерах.
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