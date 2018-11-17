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Женская сеть myJulia.ru
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В Марселе задержали женщину, облившую кислотой посетителей кафе
08:36
Фото: rl0.ru
Полиция французского Марселя задержала бездомную женщину, которая облила кислотой посетителей уличного кафе.
Как передают зарубежные СМИ, в результате инцидента пострадали не менее шести человек. Обстоятельства ЧП устанавливают правоохранители.
О происшествии, случившемся в минувшую субботу, 17 ноября, рассказывает телевизионный канал France 3. Со ссылкой на свидетельства очевидцев сообщается, что известная в этом районе бездомная женщина приблизилась к веранде одного из местных кафе примерно в 18 часов (20 по Москве).
В руках бездомной была бутылка с едким веществом, которую она, подойдя поближе, бросила прямо в посетителей кафе. По словам врачей, полученные пострадавшими травмы не представляют угрозы для жизни. Вместе с тем, всех шестерых посетителей решено госпитализировать в целях более тщательного обследования.
Женщина была практически сразу задержана полицейскими. Мотивы ее действий пока остаются неустановленными. По данным французских СМИ, у бездомной может быть расстройство психики.
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