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Создатели «Маши и Медведя» прокомментировали обвинения в кремлевской пропаганде
17.11.2018 22:34
Фото: ma-re.ru
Создатели популярного мультипликационного сериала "Маша и Медведь" отреагировали на очередные реплики из-за рубежа, передают российские СМИ.
Как отметил директор студии "Анимаккорд" Дмитрий Ловейко, авторы с иронией отнеслись к заявлениям британских критиков.
Прокомментировав утверждения, озвученные в Лондоне, о некой кремлевской пропаганде в проекте, Дмитрйи Ловейко в очередной раз подчеркнул, что мультфильм "Маша и Медведь" существует без какой-либо помощи государства. Коммерчески успешный проект является совершенно независимым, пояснил руководитель анимационной студии. По словам Ловейко, можно лишь порадоваться за людей, которые обладают столь яркой и богатой фантазией.
В прошлом о "мягкой силе Кремля", якобы сокрытой в мультике, уже пытались говорить украинские и польские политологи, напомнил директор студии. На этот раз создателям многосерийной ленты приятно внимание человека, пользующегося большим авторитетом, сказал Ловейко о профессоре Букингемского университета Энтони Глисе.
Ранее специализирующийся на изучении разведдеятельности Энтони Глис выступил с утверждаением о том, что решительность и напористость Маши можно вполне сравнить "с поведением Путина".
Напомним, в нашей стране "Машу и Медведя" транслируют с 2009 года, первыми фильм смогли увидеть маленькие зрители передачи "Спокойной ночи, малыши!". Сериал уже давно стал очень популярным и за рубежом. Несмотря на противоречивые мнения экспертов, аудитория поклонников Маши и ее лесного приятеля стабильно растет.
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