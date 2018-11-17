Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Индии растет число жертв мощного циклона

17.11.2018 22:02

Фото: meteovesti.ru



В Индии до тридцати пяти человек возросло подтвержденное количество жертв мощного циклона "Гаджа", обрушившегося на юго-восток страны.



Как передает ТАСС, премьер страны Нарендра Моди уже обещал властям штата Тамилнад, наиболее пострадавшего от стихии, оказать помощь.



Согласно официальным данным, в индийском штате Тамилнад, расположенном на юго-востоке страны, жертвами мощного циклона "Гаджа" стали тридцать пять человек. Ранее местные власти подтвердили гибель двадцати жителей штата.



Как заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди, пострадавшему от удара стихии штату будет оказана широкая помощь. Власти Тамилнада уже приступили к работе по оценке ущерба.



Циклон "Гаджа", что в переводе с санскрита означает "слон-самец", обрушился на территории Тамилнада в ночь на пятницу. Пришедший со стороны Бенгальского залива, он двигался в западном направлении. Жителям Индии пришлось испытать на себе сильнейшие ливни, сопровождаемые штормовым ветром, скорость порывов которого достигала 120 км/ч. Как пишут индийские СМИ, ветром вырывало деревья и срывало крыши со зданий, обрывало провода.



Экстренная эвакуация затронула порядка восьмидесяти тысяч человек, которые были размещены в специально организованных центрах. В общей сложности для жителей прибрежных районов, многие из которых оказались затопленными, на территории шести округов было создано около трехсот таких пунктов.



Автор: Злата Богатова

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