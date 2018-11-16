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В Грозном женщина совершила самоподрыв около КПП
17:41
Фото: vk.me
Правоохранительные органы Чечни выясняют обстоятельства ЧП в Грозном.
По предварительным данным, женщина совершила самоподрыв возле контрольно-пропускного пункта, передает РИА Новости.
Согласно имеющимся на этот час сведениям, инцидент зафиксирован на территории Старопромыслового района столицы Чечни. Агентство, цитируя источники в МВД республики, сообщает о взрыве, случившемся около контрольно-пропускного пункта.
Взрывное устройство было приведено в действие женщиной. Предположительно, речь может идти о самоподрыве. Личность женщины устанавливается. Какие-либо другие подробности о ЧП пока не приводятся. Не поступало данных и о пострадавших в результате взрыва.
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