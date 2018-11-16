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Под Саратовом пятеро иностранцев погибли в ДТП на переезде
14:04
Фото: exo.in.ua
В Саратовской области пять человек погибли в результате столкновения поезда и автобуса, передает ТАСС.
По предварительным данным, все жертвы ЧП являются иностранными гражданами. Обстоятельства смертельной аварии устанавливают специалисты.
В Саратовской области до пяти человек возросло количество погибших при столкновении поезда и автобуса. ЧП случилось на территории Озинского района. По данным представителей местных властей, четыре человека от полученных ранений скончались на месте, еще трое получили тяжелейшие травмы. Позднее скончалась пострадавшая девушка.
Как заявил консул Республики Казахстан в Астрахани Канат Шеккалиев, информация о том, что жертвы ДТП являются его согражданами, не подтвердилась. Установлено, что все пятеро погибших имели документы, выданные в Узбекистане. Гражданство пострадавших уточняется.
По словам иностранного дипломата, в автобусе в момент ЧП было двое водителей и пять пассажиров. Гражданами Казахстана является лишь мужчина, управлявший транспортным средством и его помощник. Оба сейчас находятся в ЦРБ в Озинках. Состояние раненых медики оценивают как очень тяжелое.
В Госавтоинспекции России, прокомментировав смертельную аварию, отметили, что автобус двигался от казахстанской границы. Согласно предварительным выводам специалистов, водитель мог допустить выезд на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.
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