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Скончался один из подростков, попавших под поезд под Петербургом
11:15
Фото: hournews.net
В больнице умер один из подростков, попавших под колеса поезда под Петербургом.
О гибели двенадцатилетнего ребенка рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Северной столице.
Как стало известно, несмотря на все усилия медиков, один из пострадавших под Петербургом мальчиков умер, так и не придя в сознание. За жизнь подростка боролись в Детской городской больнице № 19. В сообщении отмечается, что ребенок получил самые серьезные повреждения в результате ЧП у станции "Лисий нос".
Несчастный случай на железнодорожных путях произошел в минувшую среду, 14 ноября. Железнодорожные пути в запрещенном месте пытались пересечь двое юношей, 2004 и 2006 годов рождения. Обоих доставили в больницу после того, как они оказались под колесами поезда.
В момент госпитализации врачи оценивали состояние обоих подростков как тяжелое. Отмечалось, что младший из мальчиков получил более серьезные травмы.
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