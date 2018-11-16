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Под Волгоградом 4 человека погибли в ДТП, 5 получили тяжелые травмы
08:18
Фото: vk.me
В Волгоградской области четыре человека погибли, еще пятеро получили серьезные травмы при столкновении легкового и грузового автомобилей.
Как передают региональные СМИ, состояние пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
Трагедия на трассе "Саратов-Сызрань-Волгоград" случилась в минувшую пятницу, 16 ноября, около 12 часов по местному времени (11 по Москве). Водитель автомобиля ВАЗ-2106 допустил выезд на встречную полосу, после чего машина попала под колеса грузовика.
От полученных ранений на месте скончались четыре человека - водитель машины отечественного производства и трое его пассажиров, включая малолетних мальчика и девочку. Четверо пассажиров были экстренно госпитализированы.
Представители местных властей отметили, что в больницы с места ЧП были доставлены женщина и трое детей. В настоящее время им оказывают медицинскую помощь в Волгограде. Со ссылкой на врачей сообщается, что состояние всех пострадавших остается тяжелым.
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