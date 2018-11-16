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В Петербурге школьника задержали за поджог сверстницы
16.11.2018 21:04
Фото: vk.me
В Петербурге задержан школьник, которого подозревают в умышленном поджоге четырнадцатилетней девочки, передает ТАСС. Мотивы поступка восьмиклассника предстоит установить специалистам в ходе дальнейшего расследования.
Ранее глава СКР взял это дело под контроль.
Сотрудники петербургских правоохранительных органов установили личность пятнадцатилетнего юноши, по вине которого могла получить тяжелые ожоги школьница. Подростка, подозреваемого в поджоге девочки, задержали, с ним работают следователи.
По данным ряда СМИ, основным подозреваемым по этому делу сейчас является парень, который устроил вечеринку в квартире покойной бабушки. Юноша пригласил в дом, расположенный по адресу: проспект Науки, 16/1, нескольких сверстников, включая пострадавшую девочку. Употребляли ли все они спиртное в ночь на 15 ноября, когда случилось ЧП, пока остается неизвестным.
В прессе появились сообщения о том, что организатор так называемой вписки поставил на диван стул, на который предложил сесть школьнице. Затем он облил гостью спиртом и поднес спичку. Как только выяснилось, что девушка получила серьезные травмы (в тот момент она могла ходить, находясь, вероятно, в состоянии шока), хозяин сбежал. Остальные подростки помогли школьнице дойти до станции скорой неотложной помощи, расположенной на улице Софьи Ковалевской. Отмечается, что девочка сразу же назвала имя и фамилию семиклассника.
В настоящее время пострадавшая девочка находится на лечении в детской больнице на Авангардной улице. Врачи диагностировали у школьницы ожоги второй степени 30 % поверхности тела. Учитывая тяжелое состояние девочки, медикам пришлось ввести ее в состояние искусственной комы.
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