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Глава СКР взял на контроль расследование по делу о петербургской девочке, которую подожгли сверстники
09:39
Фото: gc0.ru
Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование инцидента в Петербурге, где четырнадцатилетняя девочка попала в больницу с ожогами, передает ТАСС.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что подростка могли поджечь сверстники.
По данным ряда источников, несколько подростков облили четырнадцатилетнюю девочку легковоспламеняющейся жидкостью и поднесли огонь. Затем они принесли сверстницу к станции скорой помощи, бросив ее у входа и сбежав. Со ссылкой на медиков сообщается, что у девочки диагностированы серьезные ожоги головы, рук и ног. Информации о состоянии школьницы пока не поступало.
По факту ЧП уже возбудили уголовное дело. Как указано на официальном портале следственного ведомства, председатель СКР Александр Бастрыкин будет контролировать расследование. Уже удалось установить, что в квартире, где пострадала школьница, находились три человека. Личности всех установлены, с ними работают следователи.
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