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Заступавшаяся за Цеповяза председатель ОНК Приамурья сложила полномочия


15:34
Заступавшаяся за Цеповяза председатель ОНК Приамурья сложила полномочияФото: antipytki.ru

Назвавшая члена банды Цапков Цеповяза "потомственным фермером", бизнесменом и меценатом председатель ОНК Приамурья намерена сложить полномочия, передает ТАСС.

Как стало известно, другие члены комиссии расстанутся со своими мандатами в знак поддержки Натальи Охотниковой.

В Амурской области все четверо членов региональной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) намерены сложить полномочия в связи с уходом председателя Натальи Охотниковой. Ранее она отозвалась о Вячеславе Цеповязе как о бизнесмене, меценате и потомственном фермере. По словам Охотниковой, действия осужденного, в прошлом входившего в состав банды Цапков, якобы не причинили вреда ни одному человеку.

Как отметил замглавы региональной ОНК Андрей Зенков, в Приамурье началась настоящая травля Охотниковой, поэтому она снимает с себя полномочия. Остальные члены комиссии собираются ее поддержать. Предполагается, что все необходимые для этого документы будут подготовлены в кратчайшие сроки, уже сегодня мандаты членов ОНК отправят в Общественную палату (ОП) РФ.

Напомним, ранее большой резонанс вызвали появившиеся в Сети снимки Цеповяза, который, будучи в ИК-3 строгого режима No 3 в Амурской области, питается деликатесами. После проведенной проверки представители ФСИН РФ выяснили, что фото сделаны несколько лет назад.

После того, как Охотникова позволила себе в соцсетях высказаться о личности Цеповяза, глава комиссии ОП РФ Мария Каннабих заявила о том, что председателю региональной ОНК следует покинуть свой пост. Она подчеркнула, что Охотникова оскорбила память жертв массового убийства в станице Кущевской, когда погибли двенадцать человек, включая маленьких детей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 263

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