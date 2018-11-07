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После скандала с фото Цеповяза поместили в штрафной изолятор
11:51
Фото: amic.ru
Вячеслава Цеповяза, отбывающего наказание в ИК-3 на территории Амурской области, поместили в штрафной изолятор, передают российские СМИ. Как отметила глава региональной общественной наблюдательной комиссии, от заключенного не поступало каких-либо жалоб.
По данным ТАСС, осужденный на двадцатилетний срок по громкому делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз помещен в штрафной изолятор. Об этом рассказала Наталья Охотникова, возглавляющая ОНК Амурской области. Как отметила Охотникова, в ближайшие дни колонию, где содержится Цеповяз, собираются посетить общественники. Пока же остается неизвестным, с чем связан его перевод в штрафной изолятор.
В пресс-службе регионального главка ФСИН РФ от каких-либо комментариев пока предпочитают воздерживаться.
Напомним, ранее в ведомстве заявили, что уже провели проверку по факту снимков с шашлыками, которые ел осужденный Цеповяз, находясь в заключении. В частности, отмечалось, что фото были сделаны несколько лет назад.
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