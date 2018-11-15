Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Дженнифер Лопес заплатили 2 млн долларов за общение с фанатами

12:03

Фото: ofuxico.com.br



Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес смогла заработать 2 миллиона долларов за довольно короткую беседу с поклонниками.



Как передают зарубежные СМИ, артистке щедро заплатили за визит в Катар.



Пообщавшись около двадцати минут с поклонниками, Дженнифер Лопес пополнила свои капиталы сразу на 2 миллиона долларов, сообщает американская пресса. Как стало известно, 49-летнюю звезду пригласили на открытие крупного торгового центра Doha Festival City в Катаре. Во время визита, щедро оплаченного арабскими шейхами, певица, в частности, затронула тему женских прав.



Мероприятие прошло успешно, и едва только Лопес вернулась в Соединенные Штаты, к ней вновь обратились с весьма выгодным предложением. На этот раз певицу приглашают на масштабную вечеринку, которую готовит в Лос-Анджелесе компания Qatar Airways. Предполагается, что гонорар за не очень долгое выступление в формате "вопрос-ответ" может составить полтора миллиона долларов.



Автор: Злата Богатова

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