|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Дженнифер Лопес заплатили 2 млн долларов за общение с фанатами
12:03
Фото: ofuxico.com.br
Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес смогла заработать 2 миллиона долларов за довольно короткую беседу с поклонниками.
Как передают зарубежные СМИ, артистке щедро заплатили за визит в Катар.
Пообщавшись около двадцати минут с поклонниками, Дженнифер Лопес пополнила свои капиталы сразу на 2 миллиона долларов, сообщает американская пресса. Как стало известно, 49-летнюю звезду пригласили на открытие крупного торгового центра Doha Festival City в Катаре. Во время визита, щедро оплаченного арабскими шейхами, певица, в частности, затронула тему женских прав.
Мероприятие прошло успешно, и едва только Лопес вернулась в Соединенные Штаты, к ней вновь обратились с весьма выгодным предложением. На этот раз певицу приглашают на масштабную вечеринку, которую готовит в Лос-Анджелесе компания Qatar Airways. Предполагается, что гонорар за не очень долгое выступление в формате "вопрос-ответ" может составить полтора миллиона долларов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|